Yok artık daha neler Yusuf Akçiçek! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı
Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımındaki ilk maçında dikkat çekti. AFC Şampiyonlar Ligi Elite etabında Al-Duhail karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki stoper, Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçın ardından manşetlere taşındı ve büyük beğeni aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımındaki ilk maçında sergilediği performansla Suudi medyasının manşetlerine çıktı.

İLK MAÇINDA PARLADI

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki stoper, yaz transfer döneminde Al Hilal'e imza atmıştı. AFC Şampiyonlar Ligi Elite etabında Al-Duhail karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Akçiçek, ceza sahası dışından attığı golle tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

SUUDİ BASININDAN ÖVGÜLER

Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçın ardından Suudi medyası genç stoperi manşetlere taşıdı. Bazı yayın organları, Akçiçek için "Al Hilal'e zaferin kapılarını açan Türk yıldız" ifadelerini kullandı.

Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
