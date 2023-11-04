Yok artık daha neler! Takım otobüsü yanlış deplasmana gidince maç ertelendi
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Brighton U18-Arsenal U18 maçı, Arsenal takım otobüsünün yanlışlıkla Bournemouth'a gitmesi sebebiyle ertelendi.
Brighton U18 ile Arsenal U18 arasında oynanması planlanan maç, Arsenal takım otobüsünün yanlışlıkla Bournemouth'a gitmesi sonucunda ertelendi.
TAKIM OTOBÜSÜ YANLIŞ DEPLASMANA GİTTİ
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Arsenal U18 takım otobüsünün yanlışlıkla Bournemouth'a gitmesi sebebiyle karşılaşma ertelendi.
Kaynak: Haberler.com / Spor