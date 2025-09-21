Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

85 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sahada gösterdiği performansla büyük alkış topladı. Sol bekte görev yapan yıldız oyuncu, 85 dakika forma giydi ve ardından yerini Mats Wieffer'e bıraktı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maç boyunca gol ya da asist katkısı yapmayan Ferdi Kadıoğlu, savunmadaki başarısı ve hücuma verdiği destekle öne çıktı. Taraftarların oylarıyla "maçın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Yakın zamanda yaşadığı sakatlığın ardından formuna yeniden kavuşmaya başlayan milli futbolcu, her geçen hafta performansını artırıyor. Brighton taraftarının da sevgisini kazanan Ferdi, Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor.