Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı
Azerbaycan Premier Ligi'nde Neftçi Bakü, deplasmanda Kabala'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.

Azerbaycan Premier Ligi'nin 9. haftasında Kabala Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Ifeanyi Mathew ve 81. dakikada Vincent Aboubakar attı. Kamerunlu golcü, yeni takımındaki ilk maçında golle buluşarak taraftarlarının büyük beğenisini topladı.

NEFTÇİ BAKÜ YÜKSELİŞTE

Bu sonuçla birlikte Neftçi Bakü, puanını 12'ye yükselterek ligde orta sıralarda yerini sağlamlaştırdı. Ev sahibi Kabala ise 5 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü, MOİK'i sahasında ağırlayacak. Kabala ise kendi evinde Energetik ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
