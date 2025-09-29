Yok artık Altay Bayındır! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini Altay Bayındır korurken, milli kalecinin performansı İngiltere'de geniş yankı buldu.

3 GOL, 5 KURTARIŞ

Brentford'un gollerini 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago, 90+5'te Mathias Jensen kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 26. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi. Maç boyunca kalesinde 3 gol gören Altay Bayındır, 5 kritik kurtarış yaptı. Ancak performansı kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

İNGİLİZ BASININDAN ALTAY YORUMLARI

Daily Mail, "Üç golde de şansı yoktu ancak yaptığı kurtarışlarla United'ı oyunda tuttu" ifadelerini kullandı. The Busby Babe ise, "Sezonun en iyi maçını çıkardı, kurtarışları farkı azalttı" yorumunda bulundu. Vavel de milli kalecinin uzun taçları savunmada başarılı olduğunu ve genel olarak olumlu bir performans sergilediğini yazdı.

"DAHA İYİ OLMALIYDI" ELEŞTİRİLERİ

Bazı yayın organları ise Altay'ı eleştirdi. The Standard, ilk golde çaresiz kaldığını ancak ikinci ve üçüncü gollerde hatalı olduğunu savundu. Express, ikinci golde topu rakibin önüne sektirdiğini, Jensen'in golünde ise kötü pozisyon aldığını yazdı. Manchester World de, "Skorun açılmasını engelledi ama ikinci ve üçüncü gollerde daha iyisini yapmalıydı" ifadelerine yer verdi.

"DENEME ARTIK BİTMELİ"

En sert yorumlardan biri United in Focus'tan geldi. Haberde, "Gollerde doğrudan hatası yoktu ama daha kaliteli bir kaleci en azından birini çıkarabilirdi. Bu deney artık sona ermeli. Taraftarlar, Altay yerine Lammens'in oynamasını istiyor" denildi.

TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Altay Bayındır'ın Brentford karşısındaki performansı, taraftarlar arasında da tartışma yarattı. Bir kesim milli kaleciyi yaptığı kurtarışlar için överken, diğerleri ise hatalı pozisyonları nedeniyle eleştirdi. Görünen o ki Altay, Manchester United'da uzun süre konuşulmaya devam edecek.