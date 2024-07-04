Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda Kasımpaşa formasıyla fotoğraf çektirdi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Aboubakar'ın bu hareketi taraftarların tepkisini çekti.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar, tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda çok konuşulacak bir harekete imza attı.
KASIMPAŞA FORMASI GİYDİ
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi devam eden Aboubakar'ın Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı.
TARAFTARLAR ÖFKE KUSUYOR
Siyah-beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine sert tepki gösterdi.