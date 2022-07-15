Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi - Haberler

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Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Haberler.com - Spor
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Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle rahatsızlanarak, yoğun bakıma kaldırılan duayen gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Uluç'un vücudundaki enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin iyiye gittiği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi altında olan usta gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi. TV 100'ün haberine göre sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tutulan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Hıncal Uluç gelişme kaydetti. Uluç'un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenildi. Haberde, 83 yaşındaki duayen gazeteci için karından beslenme yöntemine geçildiği belirtildi.

"DURUMU AĞIR"

Hıncal Uluç'un yakın dostlarından Sami Çölgeçen ise geçtiğimiz günlerde T24'e yaptığı açıklamada, "Doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik" diye konuşmuştu.

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