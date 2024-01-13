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Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor

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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçta yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy 62. dakikada mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Semih, Süper Lig'de son 4 maçta 5 gol attı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

SEMİH PERDEYİ AÇTI

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semik Kılıçsoy sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.

Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler

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