Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçta yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy 62. dakikada mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Semih, Süper Lig'de son 4 maçta 5 gol attı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
İLK YARI GOL ÇIKMADI
Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
SEMİH PERDEYİ AÇTI
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semik Kılıçsoy sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.