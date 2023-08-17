Yine yaptı yapacağını! Aboubakar, attığı golle gözlerin pasını sildi
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk etti. Mücadelede Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, attığı şık golle skoru 1-1'e getirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk ettiği maçta takımın yıldızı Aboubakar, eşitlik golünü kaydetti.
ABOUBAKAR'DAN ŞAHANE GOL
Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında topu alarak, şık bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği sağladı.
İşte Aboubakar'ın o gölü;