Yine yaptı yapacağını! Aboubakar, attığı golle gözlerin pasını sildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk ettiği maçta takımın yıldızı Aboubakar, eşitlik golünü kaydetti.

ABOUBAKAR'DAN ŞAHANE GOL

Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında topu alarak, şık bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği sağladı.

İşte Aboubakar'ın o gölü;