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Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur

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Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 4 maçın 3'ünde puan aldı. Tekke'nin Fenerbahçe'den puan aldığı sezonlarda Fenerbahçe şampiyonluk yaşayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştığı maça Alanyaspor'un teknik direktörü damga vurdu.

FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARI KADIKÖY'DE PUAN ALIYOR

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar son 2 sezonda Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşatırken Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 4 maçın 3'ünde puan aldı.

Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur

Fatih Tekke'nin son 2 sezonda Fenerbahçe'den puan aldığı maçlar;

  • 2022/23; Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
  • 2023/24; Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Tekke Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Şükrü Polat:

Hedefi sadece Fenerbahçeden puan almak olan bir ligi izliyoruz. Yabancı değiliz bu duruma. Fenerbahçe 19 Takim

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