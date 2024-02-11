Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur
Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 4 maçın 3'ünde puan aldı. Tekke'nin Fenerbahçe'den puan aldığı sezonlarda Fenerbahçe şampiyonluk yaşayamadı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştığı maça Alanyaspor'un teknik direktörü damga vurdu.
FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARI KADIKÖY'DE PUAN ALIYOR
Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar son 2 sezonda Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşatırken Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 4 maçın 3'ünde puan aldı.
Fatih Tekke'nin son 2 sezonda Fenerbahçe'den puan aldığı maçlar;
- 2022/23; Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
- 2023/24; Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor