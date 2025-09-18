Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesi sonrası Süper Lig devi Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho, eski takımı Benfica ile anlaşmaya vardı.

BENFICA İLE ANLAŞTI

Mourinho, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Benfica ile el sıkıştı. Lizbon'a giderek kulüple son pürüzleri gideren tecrübeli hoca, kendini yeniden Avrupa'nın zirvesine taşımak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Portekiz basınına göre Mourinho, Benfica ile yıllık 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması beklenen Portekizli çalıştırıcının Benfica ile resmi açıklaması kısa süre içinde yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jose Mario dos Santos Mourinho Felix'in teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor ve yakın zamanda tamamlanması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

MOURINHO'DAN İLK SÖZLER

Transfer söylentilerini doğrulayan Mourinho, "Benfica bana bu pozisyonla ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Ben de 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim" dedi.

6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş alan Mourinho'nun Benfica'da yıllık 6 milyon euro kazanacak olması, dikkat çekici bir fark yarattı.