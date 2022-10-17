Yine boş geçmedi! "Gol atamaz" denilen Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi gollerine devam ediyor. Belçikalı yıldız, AEK Larnaca maçının ardından MKE Ankaragücü'nü de boş geçmedi. Bazı futbol otoritelerinin "Çok kaçırır, gol atamaz" dediği Belçikalı yıldız sarı-lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 5. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Ankaragücü'ne 3. dakikada gol atan Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti.