Yine boş geçmedi! "Gol atamaz" denilen Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi gollerine devam ediyor. Belçikalı yıldız, AEK Larnaca maçının ardından MKE Ankaragücü'nü de boş geçmedi. Bazı futbol otoritelerinin "Çok kaçırır, gol atamaz" dediği Belçikalı yıldız sarı-lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 5. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Ankaragücü'ne 3. dakikada gol atan Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi yine sahneye çıktı.
ANKARAGÜCÜ'NÜ DE BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Dinamo Kiev, Fatih Karagümrük, AEK Larnaca'nın ardından Ankaragücü'nü de boş geçmedi.
EN ERKEN GOL
Batshuayi, Ankaragücü deplasmanında 3. dakikadaki golüyle Fenerbahçe'deki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, ayrıcaMKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.