Yine aynı tarife! Kanada'yı da mağlup eden Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi. İlk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da aynı skorla yenen Sultanlar, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Sultanlar, grubunu lider tamamladı.
Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan maçı milliler, 3-0 kazandı.
3 MAÇI DA 3-0 KAZANDILAR
İlk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
SET SONUÇLARI
- 1. 25-21
- 2. 27-25
- 3. 25-13