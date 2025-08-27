Yine aynı tarife! Kanada'yı da mağlup eden Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi. İlk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da aynı skorla yenen Sultanlar, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Sultanlar, grubunu lider tamamladı.

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan maçı milliler, 3-0 kazandı.

3 MAÇI DA 3-0 KAZANDILAR

İlk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

SET SONUÇLARI

  • 1. 25-21
  • 2. 27-25
  • 3. 25-13
spor adı altında gençlere yarım çıplaklığı özendirin bakalım, öteki tarafta hesabını nasıl vereceksiniz?

