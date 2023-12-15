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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15 Aralık 2023 17:23 Güncelleme: 17:24 Abone Ol

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Landry Dimata katılmadı.