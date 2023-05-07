Yılport Samsunspor Süper Lig'e yükselişini kutladı

Yılport Samsunspor, Süper Lig'e yükselişini 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen organizasyonla kutladı. Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alan kırmızı-beyazlılarda, taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Kutlamalarda İrem Derici, Sefo ve Özcan Deniz de sahne aldı.

Daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen organizasyonla muhteşem bir kutlama yaptı. Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alan kırmızı-beyazlılarda, taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'da şampiyonluk 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyon ile kutlandı. Binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi.

Yılport Samsunspor'un şampiyonluk kutlamalarında İrem Derici, Sefo ve Özcan Deniz de sahne aldı. Pop ve rap müziğin sevilen isimleri 19 Mayıs Stadyumu'nu dolduran binlerce taraftara unutulmaz bir gece yaşattı.