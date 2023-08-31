Yılport Samsunspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenman yaptı. Sakat olan Taylan Antalyalı ise idmana katılmadı.