Yılport Samsunspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenman yaptı. Sakat olan Taylan Antalyalı ise idmana katılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak Yılport Samsunspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde toplanan futbolcular yaklaşık 1 saat 10 dakika çalıştı. Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yaptı.
İdmana, Mondihome Kayserispor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan Taylan Antalyalı katılmadı.
Samsun ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.