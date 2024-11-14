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Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti

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Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeliyle ilgili rekor bir rakam telaffuz etti. Vural, "Her maç gol atıyor. O beğenmediğiniz Kerem harikalar yaratıyor. Adamlar yalvarıyor 100 milyon euro çıkış bedeli koyalım diye" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho ile ilgili açıklamalada bulundu. Vural, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ve performansıyla dev kulüplerin radarına giren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeliyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

beIN SPORTS'a konuşan Yılmaz Vural, milli futbolcu Arda Güler hakkında "Arda geldi Gençlerbirliği'nden, 300 bin lira falan verdi Fenerbahçe. Gördüler çabuk, ayağı iyi. İstanbul'a geldi, burada oynadı ve gitti" dedi.

"KEREM'E 100 MİLYON EURO DİYE YALVARIYORLAR"

"Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferine de değinen Yılmaz Vural, "85 milyondan Kerem Aktürkoğlu çıktı. Çocuk burada ne oynuyor, orada ne oynuyor. Her maç gol atıyor. O beğenmediğiniz Kerem harikalar yaratıyor. Adamlar yalvarıyor 100 milyon euro çıkış bedeli koyalım diye. Futbol zorluklardan gelen insanların daha başarılı olduğu bir iştir" şeklinde konuştu.

"MOURINHO'NUN KORUNMASI GEREKİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Yılmaz Vural, "Mourinho'nun, Türk futbolunun PR'ı adına korunması gerekiyor. Türkiye getirilmiş çok önemli bir teknik direktör. Buraya gelmiş isimli teknik direktörleri yollayalım da başkası gelsin mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN VÜCUT DİLİ YANLIŞ"

Buna karşın Mourinho'nun vücut dilinin yanlış gittiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Çok güvenilir bir isim derken Galatasaray çatışmasının içine girdi ve Türk futbolunun yarısını karşısına aldı. O da başladı hakem yüzünden oldu, şundan bundan oldu demeye" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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