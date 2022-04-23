Yılmaz Vural'ın "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap kahkahalara boğdu

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde kentteki alışveriş merkezinde sevenlerinin sorularını yanıtladı. Vural'ın Fenerbahçe ile ilgili soruya verdiği cevap ise renkli anlara sahne oldu.

"O ZAMAN OLMAZ BU İŞ"

Bir futbolseverin, "Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak ister misiniz?" sorusuna Vural, "Benim düşünmemle olsa..." derken soruyu soran gence, " Ali Koç'la bir ilişkin var mı?" diye sordu. "Yok" cevabını alan deneyimli hoca, "O zaman olmaz bu iş" yanıtını verdi.

"BÜYÜK TAKIMLARLA BAŞARILAR ELDE ETMEK İSİTİYORUZ"

Vural ayrıca, "Türkiye'mizin büyük takımlarında antrenörlük yapmayı her antrenörümüz düşünür. Türk antrenörler yurt dışında sürekli eleştiriliyor 'Niye bizi temsil edemiyorsunuz?' diye. Bu büyük takımlarımızın hep Avrupa ile ilişkisi var. Orada UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne de katılma imkanları var. Dolayısıyla o takımlarla biz istiyoruz ki başarılar elde edelim." dedi.

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