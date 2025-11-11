Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Haberler

Son olarak Sarıyer'i çalıştıran ve alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Haberler.com Spor'a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarıyer'de çalıştığı dönemde oyundan aldığı golcü futbolcu Malaly Dembele'ye sert ifadeler kullanan Vural, "Bizim Dembele'yi çıkardım maçtan. Kulübeyi yıkacak neredeyse. Kimsin lan sen? Ahlaksız herif. Spor ahlakın yok senin" ifadelerini kullandı.

  • Yılmaz Vural, Sarıyer'de çalıştığı dönemde golcü futbolcu Malaly Dembele'ye 'Kimsin lan sen? Ahlaksız herif' sözlerini söyledi.
  • Yılmaz Vural, Manchester United antrenörünün Cristiano Ronaldo'yu takımdan yolladığını belirtti.
  • Yılmaz Vural, Gençlerbirliği, Ankaraspor ve Sarıyer takımlarından oyuncular tarafından yollandığını ifade etti.

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural Haberler.com Spor'a birbirinden çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KİMSİN LAN SEN? AHLAKSIZ HERİF"

Son olarak Sarıyer'de çalıştığı dönemde oyundan aldığı golcü futbolcu Malaly Dembele'ye sert ifadeler kullanan Vural, "Bizim Dembele'yi çıkardın, baştan kulübeyi yıkacaktın neredeyse. Kimsin lan sen? Ahlaksız herif. Spor ahlakın yok senin. Defol git diyecek bir idareci yok. Yani senden gelecek hayır, Allah'tan gelsin sen kimsin diyemiyor kimse. Çünkü başka bir bakış var olaya" dedi.

"RONALDO'YU MANCHESTER UNITED ANTRENÖRÜ YOLLADI"

Sözlerine devam eden ünlü teknik adam, "Dünya'nın en önemli oyuncusu Ronaldo'yu Manchester United antrenörü yolladı ya. Dünya'nın bir numaralı oyuncusunu antrenöre değişmedi. Bakın benim bu üçüncü takımım oyuncuların beni yolladığı. Bu takımlar Ankaraspor, Gençlerbirliği ve Sarıyer. Gençlerbirliği'nden başlayayım. İki, üç günde gittim orada. Ankaraspor'da on günde gittik. Burada yirmi bir günde gittik. Diğer takımlar da başıma gelmedi. Yani bana dayanabiliyorlarsa oradan bir level atlıyorlar bir basamak. Sabrederlerse. Çünkü disiplin, kural. Ben antrenörlük yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
