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Yılmaz Özen, Boluspor'u icraya verdi

Spor Haberleri

Yılmaz Özen, Boluspor'u icraya verdi

Boluspor'da son olarak U19 takımının başında bulunan Yılmaz Özen, alacağı olan 224 bin 910 TL'nin ödenmemesi üzerine kulübü icraya verdi.

Boluspor'da son olarak U19 takımının başında bulunan Yılmaz Özen, alacağı olan 224 bin 910 TL'nin ödenmemesi üzerine kulübü icraya verdi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'da çeşitli kademelerde bulunan ve son olarak U19 teknik sorumlusu olarak görev yapan Yılmaz Özen'in sözleşmesi geçtiğimiz yıl kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

Sözleşmesi feshedilen Özen, kulüpten alacağı olan 224 bin 910 TL'yi tahsil edemediği için icra yoluna başvurdu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yılmaz Özen Boluspor Spor Haberler

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