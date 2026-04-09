Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar
1978’de Chelsea kulüp doktorunun sahaya ağzında sigarayla girdiği anın fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıkarken, görüntü futbol tarihinin en ilginç karelerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.
SAKAT OYUNCUYA MÜDAHALE İÇİN SAHAYA GİRDİ
Chelsea’de oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya çağrıldı. Kulüp doktoru, sedyeyle birlikte hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etmek üzere sahaya girdi.
AĞZINDA SİGARAYLA KAREYE YANSIDI
O anları çarpıcı kılan detay ise doktorun ağzında sigarayla sahaya gelmesi oldu. Ortaya çıkan fotoğrafta bu an net bir şekilde görülürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada da dikkat çekti.
FUTBOL TARİHİNİN EN SIRADIŞI ANLARINDAN BİRİ
Günümüz futbolunda sıkı sağlık kuralları uygulanırken, bu görüntü geçmişteki farklı anlayışı bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, futbol tarihinin en sıra dışı anları arasında yer almaya devam ediyor.
O anlardan kareler;