Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

1978’de Chelsea kulüp doktorunun sahaya ağzında sigarayla girdiği anın fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıkarken, görüntü futbol tarihinin en ilginç karelerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.

Futbol tarihine damga vuran ilginç anlardan biri yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 1978 yılında yaşanan ve uzun süre konuşulan olayın fotoğrafı ortaya çıktı.

SAKAT OYUNCUYA MÜDAHALE İÇİN SAHAYA GİRDİ

Chelsea’de oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya çağrıldı. Kulüp doktoru, sedyeyle birlikte hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etmek üzere sahaya girdi.

AĞZINDA SİGARAYLA KAREYE YANSIDI

O anları çarpıcı kılan detay ise doktorun ağzında sigarayla sahaya gelmesi oldu. Ortaya çıkan fotoğrafta bu an net bir şekilde görülürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada da dikkat çekti.

FUTBOL TARİHİNİN EN SIRADIŞI ANLARINDAN BİRİ

Günümüz futbolunda sıkı sağlık kuralları uygulanırken, bu görüntü geçmişteki farklı anlayışı bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, futbol tarihinin en sıra dışı anları arasında yer almaya devam ediyor.

O anlardan kareler;

