Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş

Futbolcu olduğu dönemde hemen hemen her transfer döneminde Türk takımları için adı geçen Ronaldinho'dan yıllar sonra itiraf geldi.

FENERBAHÇE'YE GELİYORMUŞ

Uzun süre önce futbolu bırakan Ronaldinho, futbolculuk dönemine ait bir itirafta bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ronaldinho'nun Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmedi.

"TAM İMZAYI ATACAKKEN TRANSFER BOZULDU"

Yıllar sonra Fenerbahçe itirafından bulunan Ronaldinho, "Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos, 2011 yılında Fenerbahçe'ye gitmem için çok ısrar ettiler ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi. Tam imzayı atacakken transfer bozulmuştu." dedi.