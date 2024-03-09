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Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş

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Bir dönem futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldinho, 13 sene önce Fenerbahçe'ye transfer olacağını ancak bir yöneticinin bu transferi engellediğini itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos'un kendisini Fenerbahçe'ye gitmesi için çok ısrar ettiklerini belirten Ronaldinho, tam imzayı atacakken transferin bozulduğunu söyledi.

Futbolcu olduğu dönemde hemen hemen her transfer döneminde Türk takımları için adı geçen Ronaldinho'dan yıllar sonra itiraf geldi.

FENERBAHÇE'YE GELİYORMUŞ

Uzun süre önce futbolu bırakan Ronaldinho, futbolculuk dönemine ait bir itirafta bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ronaldinho'nun Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmedi.

"TAM İMZAYI ATACAKKEN TRANSFER BOZULDU"

Yıllar sonra Fenerbahçe itirafından bulunan Ronaldinho, "Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos, 2011 yılında Fenerbahçe'ye gitmem için çok ısrar ettiler ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi. Tam imzayı atacakken transfer bozulmuştu." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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