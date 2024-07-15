Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya'nın şampiyonluğu ile biten EURO2024 sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"EN İYİ TAKIM KAZANDI"

Real Madrid'den çalıştırdığı isimlerle fotoğrafını paylaşan Mourinho, "2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kaptanı Nacho ve EURO 2024 şampiyonunun kaptanı Morata. Bu iki oyuncuya da henüz akademideyken forma veren teknik direktöre tebrikler. Aynı teknik direktör, akademideki Dani Carvajal'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlayamamıştı" ifadelerini kullandı. İspanya'nın turnuvayı kazanmayı hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Harika bir iş çıkardığı için De La Fuente'ye tebrikler. En iyi takım kazandı" sözlerini sarf etti.

KENDİSİNİ Mİ ELEŞTİRDİ?

Jose Mourinho'nun açıklamasındaki, "Aynı teknik direktör, akademideki Dani Carvajal'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlayamamıştı." ifadeleri dikkat çekti. O dönem Real Madrid'de görev yapan Mourinho, Carvajal'e forma vermemişti. Portekizli teknik adamın bu açıklamasının ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar, "Kendisini eleştirdi." "Bu bambaşka bir seviye" "Bu kadar başarılı bir teknik adamın kendisini eleştirmesi kolay değil" şeklinde yorumlarda bulundu.

İKİ İSİMDEN CEVAP

Jose Mourinho'nun bu açıklamasının ardından Alvaro Morata'dan deneyimli teknik adama teşekkür geldi. Morata, Mourinho'nun paylaşımına verdiği cevapta, "Teşekkürler" ifadeleriyle birlikte kalp emojisi de kullandı. Nacho Fernandez ise kalp emojileriyle birlikte "Hocam" ifadesini kullandı.