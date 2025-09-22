Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde! Sadettin Saran'ı zora sokacak video

Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran'ın geçmişte yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

"ŞİKE VARDI" DEMİŞTİ

Saran, 17 Nisan 2012'de yaptığı açıklamada Türk sporunun temiz bir sayfa açması gerektiğini vurgulamış ve, "Türk toplumu olarak, sporun tüm paydaşları olarak yeni bir sayfa açma fırsatımız var. Şike vardı, bu tartışmasız bir gerçek. Ancak bu noktadan sonra böyle şeylerin yaşanmaması için çalışacağız. Türk sporu çok daha iyi yerlere gelecek. Bu sadece futbolcu ve yöneticilerle değil, medya ve taraftarın da bu sürece dâhil olmasıyla mümkün olacak. Bu bir başlangıç olacak ve Türkiye sporda hak ettiği seviyelere ulaşacak" demişti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sadettin Saran'ın yaklaşık 13 yıl önce yaptığı bu açıklamalar, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeniden tartışma konusu oldu. Sözler, hem Fenerbahçe camiasında hem de spor kamuoyunda farklı yorumlarla gündemdeki yerini aldı.