Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan ve adı yine Galatasaray ile gündeme gelen Sacha Boey için ezeli rakip harekete geçti. Boey, büyük beklentilerle 30 milyon euro bonservisle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu ancak beklentileri karşılayamamıştı. Eski takımı Rennes'in ezeli rakibi Marsilya, Boey için devreye girdi ve transferi bitirmeye çok yaklaştı.

Sacha Boey için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Sacha Boey'in transferi için ezeli rakip devreye girdi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Büyük beklentilerle 30 milyon euro bonservisle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Sacha Boey, bu yaz Alman devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Birçok talibi bulunan Fransız yıldızın adı eski takımı Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

EZELİ RAKİBE İMZAYI ATIYOR

aksam.com.tr'nin Fransa basınından aktardığı habere göre; Sacha Boey için eski takımı Rennes'in ezeli rakibi Marsilya devreye girdi ve transferi bitirmeye çok yaklaştı. Oyuncuyu Fransa'ya getiren ve görüşmelerde bulunan Marsilya, Bayern Münih ile de anlaşarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 921 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArda Baki:

sizin bu haber başlıklarınızı …

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.