Yılın transfer çalımı! Fenerbahçe'nin görüştüğü Maxi Gomez, Trabzonspor'a imza atıyor

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye çalıştığı golcü Maxi Gomez, Trabzonspor'da. Valencia'nın 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini kabul eden bordo-mavililer, Uruguaylı futbolcuyu renklerine bağladı. Trabzonspor, Maxi Gomez ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de yılın transfer çalımını Trabzonspor yaptı. Bordo-mavililer, uzun süredir Fenerbahçe'nin markajında olan Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya vardı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Trabzonspor, Valencia yönetiminin Maxi Gomez için sunduğu 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini kabul etti. Bordo-mavili yönetim daha sonra Maxi Gomez ile masaya oturdu ve futbolcunun 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talebini de kabul etti.

PERŞEMBE SABAHI İSTANBUL'DA

Maxi Gomez'in perşembe sabahı ilk uçakla Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.