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Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

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Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2026 yılının adayları belli oldu.

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2026 yılının adayları belli oldu.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG) kadrosundan ödülün son sahibi Ousmane Dembele'nin yanı sıra Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi ve Vitinha başta olmak birçok oyuncu listeye dahil edildi. Barcelona'dan transfer edilen Ferran Torres'in de dahil olmasıyla PSG'den ödüle aday gösterilen oyuncuların sayısı 10'a ulaştı.

Listede 8 kez Altın Top sahibi Arjantinli Lionel Messi de yer aldı.

Adaylar şöyle:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)

Kaynak: AA
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