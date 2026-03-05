Haberler

'Yıldız Kız-Erkek Taekwondo İl Birinciliği' tamamlandı

Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Taekwondo İl Birinciliği' sona erdi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Taekwondo İl Birinciliği' sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında düzenlenen spor organizasyonları sürüyor. Bu kapsamda, 'Yıldız Kız-Erkek Taekwondo İl Birinciliği' Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun rekabet ve heyecana sahne olan müsabakalar başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalarda dereceye girerek sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
