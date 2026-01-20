Haberler

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum Haber Videosunu İzle
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

N'Golo Kante, Al-Ittihad'a "Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum" diyerek transfer isteğini net şekilde ortaya koydu.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al-Ittihad ile görüşmeler yürütüyor.
  • N'Golo Kante, Al-Ittihad yönetimine 'sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum' mesajını iletti.
  • Fenerbahçe yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, transferi sonuçlandırmak için bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için yürüttüğü görüşmeler sürerken, Fransız yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi. Al-Ittihad ile yaşanan pürüzler sonrası Kante'nin sürece bizzat dahil olduğu ileri sürüldü.

AL-ITTIHAD TRANSFERE DİRENİYOR

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için tüm şartlarını zorlarken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad henüz geri adım atmadı. Teknik direktör Conceiçao'nun "Önce yerini dolduralım" sözleri sonrası kulübün görüşmelerde süreci ağırdan aldığı belirtildi. Al-Ittihad'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kante için Fenerbahçe'den çift haneli bonservis talep ettiği iddia edildi.

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

KANTE DEVREYE GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Ittihad'ın tutumundan rahatsız olan N'Golo Kante, transfer sürecine doğrudan müdahil oldu. Fransız yıldızın, kulüp yönetimine net bir mesaj verdiği ve "Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Kante'nin bu sözlerle transfer konusundaki tavrını açık şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

YÖNETİM SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek'in, transferi sonuçlandırmak amacıyla bu hafta yeniden Suudi Arabistan'a gideceği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu' diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVeli İdi:

tabi canım. hatta rest çekmekle kalmayıp başkana kafa atmış. fenerde fener diye bağırıyormuş sağda solda:)

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

kardeşim bu sene o sene diyoruz. verin parayı alın. daha santrafor alcaz hadi artık çekin şu kanteyi istanbula.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor