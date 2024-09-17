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Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelede 2-0 Galatasaray önde.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hafta sonu Fenerbahçe karşısındaki büyük derbi sınavından önceki son provaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar Kadıköy'e, galibiyet serisine ket vurmadan, 15 puanla gitmek istiyor.

TAKIMIN YILDIZLARI YOK

Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi.

Gaziantep FK; Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.

CANLI ANLATIM

20' Galatasaray, üst üste ataklar geliştiriyor ama sonuç alamıyor.

15' Barış Alper'in golüyle öne geçen Galatasaray, bu dakikalarda ön alan baskısı yapıyor.

11' GOLLLLLLLLLL! Galatasaray, Barış Alper'in attığı golle 1-0 öne geçti.

5' Galatasaray çok baskılı oynuyor.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

gaziantep kendi kendini yener..izlemeye degmez

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