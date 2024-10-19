Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı

Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, yaşadığı olayla tüm dünyanın gündemine oturdu. Henüz 20 yaşındaki genç futbolcu, yaptırdığı DNA testi sonucu adeta yıkıldı.

BEBEĞİ BAŞKASINDAN ÇIKTI

Vinicius Tobias, eşi Ingrid'in hamilelik pozlarını paylaşmasının ardından sosyal medyada birçok kişi tarafından aldatıldığı yönündeki iddialarla karşılaştı. Bu iddialar karşısında daha fazla kayıtsız kalamayan genç futbolcu, gerçeği öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi. Vinicius, başvurduğu DNA testi sonucunda doğacak bebeğinin kendisinden olmadığını öğrendi.

ADINI DÖVME YAPTIRMIŞTI

Genç yıldız, birkaç gün önce bebeğinin ismini "Maitê te amo" yani "Seni seviyorum Maitê" yazısıyla vücuduna kazıtmıştı.