Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için oyuncudan ve Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic'ten açıklama geldi.

SON MAÇINI KAZANDI

Mimovic, Kızılyıldız ile son maçına dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında çıktı. Young Boys'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kızılyıldız'da Ognjen Mimovic 90 dakika sahada kaldı.

"BUNLARI HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Maçın ardından konuşan Ognjen Mimovic, "Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı. Çifte kupa, Şampiyonlar Ligi... Bunları hayal bile edemezdim" şeklinde konuştu.

"ONU BİZZAT MOURINHO İSTEDİ"

Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic ise Mimovic için "Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi" dedi.