Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sakatlık süreci beklenenden uzun sürüyor. Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sakatlanan Kolombiyalı yıldızdan sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

6 MAÇTIR SAHADA YOK

Sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 6 karşılaşmada forma giyemeyen Duran, uzun süredir takımdan ayrı çalışıyor. 21 yaşındaki oyuncunun Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Nice maçında kadroya dönmesi bekleniyordu.

MR SONUÇLARI TEMİZ AMA AĞRILAR SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre, Barcelona'da iğne tedavisi gören ve İstanbul'a döndükten sonra MR sonuçları temiz çıkan Duran'ın ağrıları devam ediyor. Bu nedenle genç futbolcunun Nice karşılaşmasında da sahada olamayacağı öğrenildi.

MİLLİ ARADAN SONRAYA KALABİLİR

Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Jhon Duran'ın tam olarak hazır hale gelmesinin beklenenden uzun sürebileceği ifade ediliyor. Teknik heyet, Kolombiyalı forvetin dönüşü için temkinli davranıyor.