Haberler

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlanmıştı ve şu ana kadar 6 maçı kaçırdı. Duran'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Nice maçında kadroda olması beklenirken, bir kötü haber daha geldi. Barcelona'da iğne tedavisi gören ve MR'ları temiz çıkan Duran'ın ağrıları devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun, Nice maçında da kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sakatlık süreci beklenenden uzun sürüyor. Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sakatlanan Kolombiyalı yıldızdan sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

6 MAÇTIR SAHADA YOK

Sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 6 karşılaşmada forma giyemeyen Duran, uzun süredir takımdan ayrı çalışıyor. 21 yaşındaki oyuncunun Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Nice maçında kadroya dönmesi bekleniyordu.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

MR SONUÇLARI TEMİZ AMA AĞRILAR SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre, Barcelona'da iğne tedavisi gören ve İstanbul'a döndükten sonra MR sonuçları temiz çıkan Duran'ın ağrıları devam ediyor. Bu nedenle genç futbolcunun Nice karşılaşmasında da sahada olamayacağı öğrenildi.

MİLLİ ARADAN SONRAYA KALABİLİR

Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Jhon Duran'ın tam olarak hazır hale gelmesinin beklenenden uzun sürebileceği ifade ediliyor. Teknik heyet, Kolombiyalı forvetin dönüşü için temkinli davranıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakla hunharca katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.