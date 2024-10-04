Üye Girişi
Haberler

Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları için kadro açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk kez A Milli kadroya dahil etti. Bu kararla beraber Karazor, ilk defa milli formayı giyme şansı bulacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.

İLK KEZ ÇAĞRILDI

Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu;

Kaleciler; Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma; Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmaı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha; Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.

Forvet; Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

İşte kadromuz;

Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı

Yıldız futbolcu ilk kez çağrıldı! A Milli Takım kadrosu açıklandı
Haberler.com / Kaan Güler - Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Atakan Karazor Uluslar Ligi Milli Takım İzlanda Karadağ Spor

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500

Yorumlar (1)

Barış O. B.:

Altay Bayındır, Samet Akaydın resmi 1 tane bile maçta 1 dakika bile forma giymemiş. Uluslararası seviyede mücadele edecek hangi istatistik mevcutta bu adamlar sürekli milli takıma seçiliyor?

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak?
title