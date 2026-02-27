Yıldız Erkekler Dart Şampiyonası tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde yapılan Yıldız Erkekler Dart Müsabakaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu turnuvayı birinci olarak tamamladı. Yunus Emre Ortaokulu ikinci olurken, Kızıldağ Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Turnuvayı dördüncü sırada ise Tokuşlar Ortaokulu tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı