Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Çağlar, Kastamonu'da yanan salonu inceledi Açıklaması

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar, Kastamonu'da dün yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda incelemede bulundu.

Çağlar ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir, yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda sporcu ve aileleriyle görüştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinden salonla ilgili bilgi alan Çağlar, AA muhabirine, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Çağlar, "Daha büyük ve daha iyi bir cimnastik salonunun yerine konulup daha çok şampiyon yetiştirileceğine inanıyoruz. Sporcularımızın yanında olacağız. Buraya yapılacak tesise Cimnastik Federasyonu olarak her türlü alet yardımını yapacağız. Elimizden geleni yapma konusunda yönetim kurulu olarak karar aldık." dedi.