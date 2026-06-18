Haberler

Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Çağlar, Kastamonu'da yanan salonu inceledi Açıklaması

Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Çağlar, Kastamonu'da yanan salonu inceledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığı olayda, federasyon yetkilileri sporcular ve aileleriyle görüşerek yeni bir salon yapılacağını duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Onur Çağlar, Kastamonu'da dün yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda incelemede bulundu.

Çağlar ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir, yıldırım düşmesi sonucu yanan cimnastik salonunda sporcu ve aileleriyle görüştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinden salonla ilgili bilgi alan Çağlar, AA muhabirine, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Çağlar, "Daha büyük ve daha iyi bir cimnastik salonunun yerine konulup daha çok şampiyon yetiştirileceğine inanıyoruz. Sporcularımızın yanında olacağız. Buraya yapılacak tesise Cimnastik Federasyonu olarak her türlü alet yardımını yapacağız. Elimizden geleni yapma konusunda yönetim kurulu olarak karar aldık." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor

İtiraf Avrupa devinden: MİT, bizim ülkemizde çok aktif
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

İBB davasında çok sayıda isim için tahliye kararı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

Narkotik ekiplerinin bastığı dizinin başrolü kadrodan çıkarıldı

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu