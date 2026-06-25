Y.B.Şafakspor takımından 3 oyuncuya 105 maç ceza

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu takımlarından Yıldırım Beyazat Şafaksporlu oyunculara İl Futbol Disiplin Kurulu Gökhan Yılmaz'a 45 maç, Mehmet Yılmaz ve Burak Durmuş Anay'a ise 30'ar maç ceza verdi.

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 13. haftasında Y.B.Şafakspor - Cırgalanspor maçında Yıldırım Beyazıt Şafakspor Kulübüne ağır ceza geldi. Yeşil beyazlı takımdan Gökhan Yılmaz'a 45 maç, Burak Durmuş Anay 30 maç, Mehmet Yılmaz'a 30 maç ceza verildi. Kayseri İl Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada; "14.06.2026 tarihinde oynanan Yıldırım Beyazıt Şafakspor - Cırgalanspor futbol müsabakasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor takımından Burak Durmuş Anay'ın hakeme karşı eylemlerinin her biri ayrı ayrı saldırı olarak nitelendirilerek hakem raporu doğrultusunda alt sınırdan uzaklaştırılması gerektiği kanaatine varılarak Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/2-a ve 97. maddeleri gereğince (30) maç süreyle müsabakalardan men cezası verilmesine, 14.06.2026 tarihinde oynanan Yıldıırım Beyazıt Şafakspor - Cırgalanspor futbol müsabakasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor takımından Mehmet Yılmaz'ın hakeme karşı eylemlerinin her biri ayrı ayrı saldırı olarak nitelendirilerek hakem raporu doğrultusunda alt sınırdan uzaklaştırılması gerektiği kanaatine varılarak Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/2-a ve 97. maddeleri gereğince (30) maç süreyle müsabakalardan men cezası verilmesine ve 14.06.2026 tarihinde oynanan Yıldırım Beyazıt Şafakspor - Cırgalanspor futbol müsabakasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor takımından Gökhan Yılmaz'ın hakeme karşı eylemlerinin her biri ayrı ayrı saldırı olarak nitelendirilerek hakem raporu doğrultusunda alt sınırdan uzaklaştırılması gerektiği kanaatine varılarak Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/2-a ve 97. maddeleri gereğince (45) maç süreyle müsabakalardan men cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı