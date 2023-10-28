Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
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Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 konuk takım kazandı.
SİVASSPOR UZATMADA GÜLDÜ
Sivaspor'un golleri 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy attı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Mücadeleden galip ayrılan Sivasspor puanını 13 yaparken Alanyaspor 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Kaynak: Haberler.com / Spor