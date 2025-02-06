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Yetiştiği takıma geri dönen Neymar, ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

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Santos'a geri dönen Neymar, ilk maçının ardından rakip Botafogo futbolcularının yoğun ilgisine maruz kaldı. Maç sonrası yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için sıraya giren Botafogo futbolcuları, Neymar'ın popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi. Brezilya Serie B Ligi'nde oynanan maçta Santos, evinde konuk ettiği Botafogo ile 1-1 berabere kaldı.

Brezilya Serie B Ligi'nde oynanan maçta Santos, evinde konuk ettiği Botafogo ile 1-1 berabere kaldı.

SIRAYA GİRDİLER

Altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen Neymar, ilk maçının ardından rakip oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Botafogo futbolcuları, yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

Yetiştiği takıma geri dönen Neymar, ilk maçında neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

neymar değil..! Arsen Lüpen..!

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Haber YorumlarıSerdar Ertüzün:

düpedüz şike yaptılar,kendi 46 da oyuna dahil oldu milleti gaza getirdiler,transfer parasida çıkmış oldu

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