Yeşim Koşu Takımı, Cumhuriyetin 100. yılında kız çocuklarının eğitimine dikkat çekti

Yeşim Koşu Takımı, 10. Eker I Run etkinliğinde Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 'Kız çocukları okusun, Cumhuriyetin geleceği olsun!' mottosuyla TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu yararına 'iyilik peşinde' koştu.

Yeşim Grup, spor sevgisiyle, eğlencenin ve yardımseverliğin aynı platformda buluştuğu 10. Eker I Run'da kız çocuklarının eğitimine dikkat çekti. Etkinliğe Yeşim Grup Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram başta olmak üzere çok sayıda Yeşim çalışanı katıldı.

Yeşimliler, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, "Kız çocukları okusun, Cumhuriyetin geleceği olsun!" mottosuyla adımlarını Türk Eğitim Vakfı (TEV) - Şükrü Şankaya Burs Fonu yararına attı. "Eğitim için atılan her adım hayatımızı değiştirir!" sloganıyla 5K ve 15K yarışlarına katılan Yeşimliler, örnek bir sosyal sorumluluk anlayışıyla kız çocuklarının eğitiminin önemine dikkat çekti. - BURSA