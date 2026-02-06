"Yeşilay Türkiye Poomsae Şampiyonası" başladı
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda 1400 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva üç gün sürecek ve 47 kategoride madalya dağıtılacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor