"Yeşilay Türkiye Poomsae Şampiyonası" başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda 1400 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva üç gün sürecek ve 47 kategoride madalya dağıtılacak.

Tekvandoda, "Yeşilay Türkiye Poomsae Şampiyonası" Ankara'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Taha Akgül Spor Salonu'ndaki turnuvaya 1400 sporcu katılıyor.

Üç gün sürecek organizasyonda 47 kategoride madalya dağıtılacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
