"Yeşilay Satranç Turnuvası" Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Yeşilay Satranç Turnuvası, 81 ilde meydana gelen yoğun katılımla sona erdi. Turnuvaya 9 bin 977 sporcu katıldı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturuldu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde düzenlenen Yeşilay Satranç Turnuvası, yoğun katılımla tamamlandı.

Yeşilay Spor Kulübünün açıklamasına göre 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye genelinde 7 bin 692 erkek ve 2 bin 285 kadın olmak üzere toplam 9 bin 977 sporcu katıldı.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, her yaştan bireyi sporla buluşturmaya ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Satranç; strateji, sabır ve disiplin gerektiren önemli bir spor dalıdır. Gençlerimizin zihinsel gelişimine katkı sunarken aynı zamanda spor aracılığıyla sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. 81 ilde gerçekleşen bu yoğun katılım, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Turnuva süresince, Yeşilay'ın 81 ildeki şubeleri tarafından etkinlik alanlarında stantlar kurularak katılımcılara bağımlılıklardan korunma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliklerde ayrıca, sporculara ve ziyaretçilere çeşitli hediyeler dağıtılarak, Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
