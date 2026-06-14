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Niğde'de yüzlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Niğde'de yüzlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
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Yeşilay tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Bisiklet Turu, Niğde'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla çok sayıda bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Yeşilay tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Bisiklet Turu, Niğde'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla çok sayıda bisiklet tutkunu pedal çevirdi. Abdülhamit Han Ortaokulu Bahçesi'nde başlayan bisiklet turu; Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ömer Halisdemir Meydanı ve Eski İmam Hatip Meydanı güzergahının ardından Yeşilay Niğde Şubesi önünde sona erdi.

'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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