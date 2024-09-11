Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Çanspor'u 3-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Yeşil Yalova FK, sahasında Yeni Çanspor'u 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Yeşil-beyazlılar, Ramazan Aydın, Umut Kıral ve Arif Aslan'ın golleriyle galibiyeti elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Yeşil Yalova FK, sahasında Yeni Çanspor'u 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar, 20. dakikada Ramazan Aydın'ın kafasından bulduğu golle devre arasına 1-0 önde girdi.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Umut Kıral ve 90. dakikasında Arif Aslan'ın golleriyle Yeşil Yalova FK, sahadan 3-0 galip ayrıldı.