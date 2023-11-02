Manchester United yönetimi, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Erik ten Hag ile yolları ayırmayı düşünüyor. Yönetim, Hollandalı hocanın yerine Zinedine Zidane ve Ruben Amorim'den birini takımın başına getirecek.

Yerine düşünülen isimler bile belli! Kredisini her geçen gün tüketen Erik ten Hag'a yol görünüyor

İngiliz devi Manchester United, bu sezon kötü sonuçlar alan teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son vermek istiyor. Ten Hag'ın yerine düşünülen en güçlü adaylar ise şu anda boşta olan Zinedine Zidane ve Ruben Amorim'in adı geçiyor.

KREDİSİ DOLDU

The Times'ta yer alan habere göre Manchester United, üst üste başarısız sonuçlar sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı.

ZIDANE VE AMORIM EN GÜÇLÜ İKİ ADAY

İngiliz devi, Ten Hag'ın yerine şu anda boşta olan Zinedine Zidane ve Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'den birini takımın başına getirmeye çalışacak.