Haberler

Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Haber Videosunu İzle
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a 90+5'te attığı gol sonrası Rize'de bir vatandaşın silahla havaya ateş açarak kutlama yaptığı görüldü.

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında son saniyelerde bulduğu gol, Rize'de ilginç bir kutlamaya sahne oldu. Sarı-lacivertli ekibin 90+5. dakikada attığı gol sonrası bir vatandaşın silahla havaya ateş açtığı anlar dikkat çekti.

SON SANİYE GOLÜ BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada gelen son dakika golü taraftarlar arasında büyük coşku yarattı. Karşılaşmanın ardından birçok şehirde kutlamalar yapılırken Rize'deki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

SİLAHLA KUTLAMA GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

Rizeli bir vatandaşın golün ardından silahıyla havaya ateş açarak sevinç yaşadığı anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı silahla yapılan kutlamaların tehlikeli olduğuna dikkat çekerek bu tür davranışlara karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu