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Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Karabük Gençlikspor, Gebze Gençlik Spor'u 3-0 yendi

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Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Karabük Gençlikspor, Gebze Gençlik Spor'u 3-0 yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Karabük Gençlikspor, evinde Gebze Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçta setleri 25-10, 25-17 ve 25-21 kazanan Karabük Gençlikspor, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Büyük Kartepespor ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Gebze Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karabük Gençlikspor, setleri 25-10, 25-17 ve 25-21 kazanarak mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Karabük Gençlikspor, 18 Ekim Pazar günü Büyük Kartepespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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