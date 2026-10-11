Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Karabük Gençlikspor, Gebze Gençlik Spor'u 3-0 yendi

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Karabük Gençlikspor, Gebze Gençlik Spor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Karabük Gençlikspor, evinde Gebze Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçta setleri 25-10, 25-17 ve 25-21 kazanan Karabük Gençlikspor, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Büyük Kartepespor ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Gebze Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.
Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karabük Gençlikspor, setleri 25-10, 25-17 ve 25-21 kazanarak mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Karabük Gençlikspor, 18 Ekim Pazar günü Büyük Kartepespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı