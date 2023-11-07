Yenişehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Sağlayacak

Yenişehir Belediyesi, ilçedeki 51 amatör spor kulübüne toplamda 650 bin TL'lik maddi destek verecek. Ayrıca lisans ve ön lisans öğrencilerine de eğitim desteği sağlanacak.

Yenişehir Belediyesi tarafından ilçedeki 51 amatör spor kulübüne maddi destek sağlanacak.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, Yenişehir'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım talebi ile ilgili teklife ait Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Bilişim Gençlik Komisyonu ile Toplumsal Adalet ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ortak raporu görüşüldü. Yenişehir Belediyesi'nin 51 amatör spor kulübüne toplamda 650 bin TL'lik maddi destek verilmesi ile ilgili madde kabul edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, desteğin amatör spor kulüplerine hayırlı olmasını diledi.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 6500 TL, ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 300 BİN TL DESTEK VERİLECEK

Yenişehir Belediye Meclisi'nde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için üniversiteyi lisans ve ön lisans düzeyinde kazanan Yenişehirli öğrencilere eğitim desteğinde bulunulması ile ilgili teklife ait komisyon raporu da görüşülerek, kabul edildi. Yenişehir Belediyesi, lisans öğrencilerine 6500 TL, ön lisans öğrencilerine 3000 bin TL destek verecek. Başvurular Yenişehir Belediyesinin resmi internet sayfası üzerinden yapılacak. Başvurular ile ilgili tüm detaylar sosyal medya hesaplarından da duyurulacak.

YENİŞEHİR HALK KART TUTARLARINDA ARTIŞ YAPILACAK

Yenişehir Halk Kart'ı Ekim ayı tutarlarının kart sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yılbaşından sonra aylık tutarlarda ciddi bir artış yapacaklarını söyledi.

RAŞİT GALİP VE SÜREYYA AĞAOĞLU'NUN İSİMLERİ YENİŞEHİR'DE YAŞATILACAK

Mecliste, Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ve eski Milli Eğitim Bakanı Raşit Galip'in adının Yenişehir Belediyesi'ne ait parklarda yaşatılması ile ilgili madde görüşülerek, kabul edildi.