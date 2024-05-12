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Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek finale yükseldi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor 24-16 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü elinde tutan başkent ekibi, maçtan 37-43 galip ayrıldı.

Yenimahalle Belediyespor bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek finalde Armada Praxis Yalıkavak'ın rakibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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