Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Yenimahalle Belediyespor, Göztepe'yi 35-32 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı 19-19 berabere biterken, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Yenimahalle, salondan galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor