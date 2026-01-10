Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Yenimahalle Belediyespor, Göztepe'yi 35-32 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı 19-19 berabere biterken, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Yenimahalle, salondan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği Göztepe'yi 35-32 yendi.

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 19-19 berabere bitti.

İkinci yarıda daha iyi oynayan Yenimahalle Belediyespor, salondan 35-32 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz
Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Yürüyebilene aşk olsun! Canını seven trafik lambasına tutundu
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum